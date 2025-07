Funcionários públicos da ilha de Santa Maria com tolerância de ponto no dia 22 de agosto

O despacho da Presidência do Governo Regional, publicado no Jornal Oficial, refere que se excetuam da tolerância de ponto “os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente”.

Contudo, “sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos (…) devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente”.

No despacho, o presidente do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, sublinha que o Festival Maré de Agosto, realizado desde 1984, “constitui o principal evento cultural que se realiza, anualmente, na Ilha de Santa Maria”.

O evento é, por isso, “um acontecimento de especial importância que envolve não só a participação de todos os marienses, bem como daqueles que visitam a ilha por essa ocasião”.

O 41.º Festival Maré de Agosto vai decorrer de 21 a 23 de agosto, na Praia Formosa, na ilha de Santa Maria, e o cartaz integra nomes como Patrice, Ibibio Sound Machine, Bloco do Caos, Bateu Matou e Lychee Lassi.