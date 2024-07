Festival Azores Fringe permitiu a realização de mais de 40 eventos

Segundo um comunicado, o fundador do festival, Terry Costa, revelou que esta foi a última edição do evento no formato já conhecido, pois "há programas do festival que podem e devem continuar”, mas “outros têm que ser revistos ou mesmo eliminados da lista de oportunidades".

Segundo a associação Miratecarts, "um dos programas que facilmente chega a todos os cantinhos do arquipélago é o Shorts@Fringe, sessões de curtas de vídeo e filmes que são propostos ao festival através dos próprios produtores, realizadores ou distribuidoras internacionais".

A próxima edição do festival decorrerá em maio e junho de 2025 e já são aceites propostas de artistas e cineastas.