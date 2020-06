'Férias na Biblioteca' decorre nos meses de julho e agosto

De forma educativa, lúdica e divertida, as crianças e pré-adolescentes, dos 7 aos 12 anos, poderão usufruir da ocupação do seu tempo de férias de verão, através de atividades de expressão plástica, dramática e musical, nomeadamente com jogos e horas do conto, indica nota.

Desenvolvida na Biblioteca Municipal, a área da promoção da leitura irá destacar-se com momentos de leitura solitária e em grupo, de exploração da obra literária através dos monitores afetos ao projeto e será incentivada a requisição de livros.

A edição deste ano visa contribuir para o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo das crianças através, nomeadamente, dos elementos que nos proporciona a natureza. Serão, igualmente, realizadas visitas culturais a diversos espaços, exposições, oficinas plásticas, dramáticas e musicais.

Por outro lado, os jogos e momentos de brincadeira livre constam, igualmente, do programa, principalmente porque a edilidade lagoense considera que as ocasiões desta natureza são de grande importância para o crescimento salutar das crianças.

Perante a atual conjuntura da pandemia provocada pelo vírus Covid-19, o número máximo de inscrições foi reduzido para 12 participantes, por forma a promover as medidas de prevenção e a segurança das crianças. Porém, este ano, o projeto será realizado em dois meses, em julho e agosto.

Assim sendo, o projeto “Férias na Biblioteca” irá decorrer do dia 1 a 31 de julho e de 3 a 28 de agosto, nos dias úteis, das 8h30 às 17h30, sendo que o valor é de 70 euros, por mês e por participante.

Todos os interessados deverão realizar a inscrição até ao dia 25 de junho para frequência no mês de julho e até 29 de julho para o projeto que se irá realizar no mês de agosto, na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, através do 296 912 510 ou, por e-mail para: servicoeducativo.bmtbv@gmail.com.