Faial recebe seminário dedicado à relação histórica da ilha com o mar

Em comunicado, a Associação de Turismo Sustentável do Faial/Horta Histórica indica que o seminário, que vai decorrer de 18 de outubro a 03 de novembro, vai ter o “mar como tema em destaque”.

“Com cerca de duas dezenas de oradores e participantes convidados, os debates e as mesas-redondas têm como principais temáticas a economia azul e o porto da Horta, o património baleeiro ou a gastronomia tradicional”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo a organização, as “escavações arqueológicas que estão a decorrer na ilha do Faial” e os projetos em curso para o Museu da Horta e para o novo polo da ‘Trinity House’ vão ser debatidos no certame.

“[O seminário] pretende ser um convite ao debate e à troca de ideias sobre temáticas relevantes para a sociedade contemporânea do Faial e dos Açores e para a criação de estratégias de desenvolvimento local”, realça a organização.

Da programação do evento consta uma conferência sobre a integração do Faial na “estratégia do atlântico”, promovida pelo professor universitário, ex-eurodeputado e antigo ministro do Mar Ricardo Serrão Santos.

Vai decorrer também uma conversa sobre a história da baleação, com Márcia Dutra, Luís Bicudo, Carla Dâmaso, João Pedro Garcia, Pedro Filipe e Nina Vieira.

No seminário, será feita uma visita guiada para evocar a importância dos cabos submarinos para a Horta e um debate sobre a economia azul com Mário Rui Pinho, Gui Menezes, Jorge Gonçalves, Rui Terra e Francisco Rosa.

O evento vai organizar dois cursos sobre História e Património da Ilha do Faial (um dirigido a profissionais do turismo e outro a todos os interessados), ministrado pelo investigador Tiago Simões da Silva, dedicado à história contemporânea da ilha.