Exposição “Longitude” de Beatriz Garcia até 11 de fevereiro

Beatriz Garcia nasceu a 20 de maio de 1997, na freguesia de Santa Clara, residindo em Lisboa.

Começou o seu percurso artístico em 2012, tendo sido aprendiz de Martim Cymbron, no Atelier Ponto de Arte, durante três anos.

Tendo crescido e vivido, até aos 18 anos, em Ponta Delgada, a paixão da artista pela natureza está muito presente nas suas representações de paisagens, plantas e flores e na utilização de cores fortes e ousadas.

Dedica-se à pintura a óleo, acrílico e aguarela. O seu trabalho reflete a alegria, espontaneidade e liberdade que lhe advêm das raízes açorianas, misturando uma tendência para o realismo com linhas mais soltas.

Em novembro de 2013, participou numa exposição coletiva com os demais alunos do Atelier Ponto de Arte, na Biblioteca Municipal Ernesto do Canto.

Colaborou, igualmente, na exposição comemorativa dos 10 anos do Atelier Ponto de Arte, que teve lugar no Hotel do Colégio, em Ponta Delgada, em novembro de 2015.

Apresentou a sua primeira mostra de trabalhos a aguarela na Exposição “(Re)cantos & (En)cantos”, em conjunto com a artista Rita Anjos, que esteve patente durante o mês de outubro de 2020 no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara, no âmbito das comemorações do 15.º aniversário da freguesia.

Concilia a sua atividade artística com a carreira jurídica, tendo-se licenciado em Direito em junho de 2019.

Martim Cymbron, no catálogo da exposição, escreve que “Beatriz iniciou as minhas aulas de pintura, revelou grande aptidão e ao longo dos 3 anos que esteve comigo foi com muito agrado que vivenciei o seu crescimento”.