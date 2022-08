O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado na madrugada do dia 06, atinge os municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda.

De acordo com a mesma fonte, no combate às chamas encontram-se 1.080 operacionais, apoiados por 327 viaturas e os 12 meios aéreos.

Na segunda-feira, foi acionado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Guarda, devido aos incêndios que ameaçaram as povoações do território do concelho.