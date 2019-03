Que o diga o austríaco Roland Stengg, que sofreu um aparatoso acidente a alta velocidade no troço da Achada das Furnas/Lomba da Maia que deixou o seu Opel Adam R2 sem reparação. Mais sorte teve o piloto, que saiu com um tornozelo pisado, enquanto o navegador Alessandra Baumann saiu ileso.

De acordo com as declarações do piloto ao site da FIAERC, o Opel Adam R2 bateu numa “parede de lama” e capotou ao longo de 200 metros. Apesar da equipa Stengg Motorsport ter trazido uma viatura a mais, os mecânicos terão de fazer tudo por tudo para deixar o carro preparado para o início do rali, o que, até ontem à hora de fecho, ainda não era certo.

Também Alexey Lukyanuk não teve o Monday Test que desejaria: a estrear o Citroen C3 R5 da Saintéloc Racing, o campeão europeu mostrou-se algo desconfortável com a aderência do carro da marca francesa.

Ea Tronqueira não foi, mais uma vez, “simpática” para o piloto russo, que voltou a parar, desta vez, felizmente em testes. Um toque numa pedra danificou a suspensão e o disco de travão do seu Citroen DS3 R5 e deixou o piloto parado no meio do troço, atrasando o seu programa de testes. O problema só ficou resolvido quando dois mecânicos entraram no troço para consertar a suspensão em menos de 15 minutos.

Azares à parte, o Monday Test já lá vai e as equipas vão agora ter dois dias para reconhecer as classificativas que compõem o rali, antes de, na quarta-feira à noite, os pilotos mostrarem-se ao público na City Stage.