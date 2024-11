DGS recomenda medidas de proteção face ao calor intenso nos próximos dias

Tendo em conta que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um aumento da temperatura a partir desta sexta-feira, podendo as temperaturas máximas ultrapassar os 40°C, o que levou ao agravamento dos Avisos de Tempo Quente para o nível Vermelho nos distritos de Bragança e Vila Real para sexta-feira e sábado, a DGS recomenda medidas de proteção.

Beber água, mesmo quando não se tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas, e procurar permanecer em ambientes frescos e arejados ou climatizados, pelo menos duas a três horas por dia são algumas dessas medidas.

Também evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00, utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina.

Devem-se utilizar roupas de cor clara, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta e evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer, no exterior.

Segundo a DGS, devem ser escolhidas as horas de menor calor para viajar de carro e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol.

A autoridade de saúde chama a atenção para os cuidados a ter com os grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

Entre sexta-feira e sábado os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real vão estar sob aviso vermelho devido às altas temperaturas, segundo o IPMA.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três e indica uma situação meteorológica de risco extremo.