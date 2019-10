Delta confirma fim do serviço de verão entre Ponta Delgada e Nova Iorque

A companhia aérea Delta Air Lines confirmou esta quarta-feira que “vai descontinuar o serviço de verão entre Ponta Delgada e Nova Iorque”, sem referir as razões de deixar de voar para os Açores.

“A Delta Air Lines confirma que vai descontinuar o serviço de verão entre Ponta Delgada, Açores, e Nova Iorque”, refere uma nota enviada à agência Lusa pelo serviço de imprensa da Delta em Portugal.

Na mesma nota, a companhia norte-americana salienta que “os clientes vão poder continuar a voar entre Portugal e os Estados Unidos através do serviço” da transportadora, ao longo de todo o ano, de Lisboa para Nova Iorque ou do serviço de verão entre Lisboa e Boston.

“A Delta pede desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar aos nossos clientes”, lê-se ainda no comunicado.

A companhia norte-americana Delta Air Lines começou em maio de 2018 a voar para os Açores, ligando Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, ao Aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque (Estados Unidos da América), e arrancou a operação com cinco voos por semana com um Boeing 757-200ER, com capacidade para 199 passageiros.