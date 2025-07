Detetado foco de loque americana em abelhas na ilha das Flores

“Graças à eficácia da vigilância implementada, o foco foi identificado precocemente, o que permitiu uma intervenção rápida e determinada, essencial para a contenção da propagação da doença”, referiu em comunicado a Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural dos Açores.

Segundo a nota, no seguimento da deteção, “foram já destruídas 53 colónias de abelhas e três apiários, conforme estabelecido pelas normas sanitárias em vigor”.

O foco da doença foi detetado nas Flores no âmbito dos controlos sanitários previstos no Programa Sanitário Apícola Regional.

O Governo Regional adianta que a loque americana é uma doença bacteriana “altamente contagiosa entre colónias de abelhas” e representa “uma grave ameaça à sanidade apícola, não existindo tratamento eficaz, sendo por isso obrigatória a destruição dos apiários infetados como medida de controlo e erradicação”.

No comunicado, é destacado o “importante papel” dos Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores, quer na prevenção, através da implementação de medidas sanitárias e ações de sensibilização, quer no combate à doença, com apoio técnico e logístico no terreno.

“A este esforço juntou-se ainda a colaboração dos Serviços de Desenvolvimento Agrário do Pico e de São Miguel, que prestaram apoio especializado fundamental para a concretização das medidas de contenção e destruição”, pode ler-se.

É também salientado o desempenho do Laboratório Regional de Veterinária, “cuja atuação célere nas análises laboratoriais permitiu a rápida confirmação da presença da doença”, tal como envolvimento dos dois municípios da ilha (Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores), que “colaboraram ativamente no processo de destruição das colónias e na operacionalização das medidas de resposta”.

É deixado um apelo a todos os apicultores da Região Autónoma dos Açores para que reforcem a vigilância sanitária das suas colónias de abelhas e que “comuniquem de imediato quaisquer suspeitas ou sinais da doença aos serviços oficiais competentes”.

“A colaboração ativa dos apicultores é essencial para a proteção do setor apícola regional e para garantir a sustentabilidade da atividade”, lê-se.