Praia da Conceição interdita a banhos devido a contaminação de ribeira na Horta

A autarquia publicou um edital na sua página oficial da internet onde refere que, “a título preventivo e devido à contaminação da ribeira da Conceição, a zona balnear da praia da Conceição encontra-se interdita a banhos a partir de hoje (quinta-feira)”.

No documento, que é assinado pelo presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, é também indicado que a situação de interdição se manterá até novas indicações por parte do município, da Autoridade de Saúde concelhia ou da Autoridade Marítima local.

Numa publicação na rede social Facebook, a autarquia informou que “desencadeou uma ação para tentar identificar a origem da contaminação da ribeira da Conceição, que hoje se apresentou com cor esbranquiçada e mau cheiro”.

“Para além das diligências no sentido de identificar as causas do sucedido, a autarquia contactou os serviços do Governo Regional dos Açores para requerer o desassoreamento urgente da boca da ribeira, após a obtenção de garantias de segurança, em articulação com as entidades competentes”, acrescentou.

O município da Horta comunicou a ocorrência à Autoridade Marítima e à Guarda Nacional Republicana (GNR).

A praia da Conceição, também chamada de praia da Alagoa, está localizada na baía da Horta, na freguesia da Conceição, indica a autarquia no seu site.