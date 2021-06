Dário Moitoso eleito Desportista do Ano 2020

No âmbito da XX Gala do Desporto Açoriano, o atleta irá receber o galardão amanhã, dia 17 de junho, pelas 18h30, numa cerimónia que decorrerá na Casa dos Dabney, no Monte da Guia, ilha do Faial, de onde é natural, indica nota.







Dário Moitoso iniciou sua atividade desportiva no futebol, mas veio a desistir devido a uma lesão. Para manter a forma física, começou a correr, e “desafiado por um amigo fez a sua primeira competição de trail em maio de 2015, no Azores Trail RunⓇ”, explica a mesma nota.





Nesse ano ingressou no Clube Independente de Atletismo Ilha Azul e “foi encarando a atividade desportiva com crescente entusiasmo, conciliando os treinos e as provas com a sua atividade profissional, no setor da agropecuária”.





Do seu já vasto palmarés desportivo, destacam-se os títulos de campeão nacional da modalidade em 2019 e 2020, e a presença na Seleção Nacional de Trail no Campeonato do Mundo de 2019, que se repetirá em 2021, no Mundial da Tailândia, em novembro.





Destaque ainda para a sua prestação no OCC do Ultra Trail du Mont Blanc® em 2018 e 2019 (9.º e 7.º classificado, respetivamente, e melhor português) e para as vitórias nas provas com a chancela Azores Trail Run®, em 2018 (Marathon Coast to Coast e Azores Triangle Adventure).