Craig Mello em congresso do Hospital Internacional dos Açores

O Hospital Internacional dos Açores (HIA) promove, na próxima sexta-feira e sábado, um congresso internacional onde temas de relevância do setor da saúde e do turismo médico vão estar em análise, num evento dirigido a toda a comunidade e que contará com a presença do prémio Nobel da Medicina, Craig Mello.

O primeiro International Summit - New Healthcare Challenges in Azores “baseia-se num conceito muito importante para o HIA, que é em complemento com a sua atividade assistencial criar momentos de reflexão em torno dos sistemas de saúde”, explicou ao Açoriano Oriental a diretora clínica do HIA, Isabel Cássio.



Nesse sentido, a médica destaca que o programa do evento reflete este conceito, uma vez que não se trata de um congresso só com temas relacionados com clínica, mas antes um evento em que se pretende partilhar e discutir e refletir temas relacionados com a saúde.

“A nossa ideia é que este evento tenha uma periodicidade anual, privilegiando sempre temáticas que estejam em linha com o que de melhor se faz na área da saúde em Portugal, assim como a partilha com os nossos utentes e a população em geral sobre o que o HIA trouxe de diferenciação técnica e clínica à Região”, destacou.

O evento inicia-se na sexta-feira com um simpósio cirúrgico subordinado ao tema “Tecnologia e Inovação no HIA”, o qual tem como objetivo promover o conhecimento de técnicas cirúrgicas inovadoras na área Cardiotorácica, bem como, a utilização destas técnicas em diferentes contextos.

Esta formação é direcionada a médicos internos e especialistas, e a alunos do último ano do curso de Medicina, que utilizem as técnicas em destaque no curso na sua prática clínica, liderada pelo professor Javier Gallego. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do endereço https://marketing.egoi.page/geFe5GOT/HIAInternationalSummit .

Da parte tarde de sexta-feira e durante o sábado, o congresso focar-se-á na partilha de conhecimento em torno de temas relevantes para o setor da saúde e turismo médico, com toda a comunidade.

Como destacou Isabel Cássio, nesta partilha de conhecimento o HIA contará com a participação de palestrantes ilustres de renome nacional e internacional, como é o exemplo de Paul Garassus, presidente europeu da Hospitalização Privada; de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos; ou de João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Mas também de Carlos Morais, presidente da Associação de Turismo dos Açores (ATA); do Prof. Luís Costa, diretor do Departamento de Oncologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte; do Prof. Germano de Sousa, e José Andrade, diretor regional das Comunidades, entre outros de igual relevância.

“Através de mesas redondas e outras intervenções ao longo destes dois dias pretendemos discutir temáticas relevantes para o setor da saúde, para o turismo médico e para a estratégia do HIA no seu plano de internacionalização, que já está em curso e que terá numa primeira fase enfoque na diáspora”, destacou.

A diretora clínica referiu ainda que um dos temas em análise será a relação do Setor Privado com o Setor Público na área da saúde, referindo que o HIA tem como missão ser um complemento na oferta dos cuidados de saúde na Região.

Um outro painel destacado foi “A importância da 2.ª Opinião Clínica”, sobre o qual enfatizou o direito dos utentes a terem uma segunda opinião sobre os seus casos clínicos, contando com o testemunho de um paciente. Mas que também pretende mostrar que os próprios clínicos procuram junto dos seus pares uma segunda opinião de forma a melhor cuidar os seus pacientes.

“Este será um evento que pretende atrair diversos públicos, profissionais e comunidade em geral, e se possível contribuir para o aumento da literacia em saúde”, rematou Isabel Cássio.

Refira-se que o 1º International Summit “New Healthcare Challenges in Azores” decorrerá nos dias 21 e 22 de outubro, no auditório do espaço Nonagon, na Lagoa.







Homenagem a Craig Mello, Nobel da Medicina

O programa deste congresso internacional encerra, no sábado, com uma homenagem ao Prémio Nobel da Medicina de 2006, o Professor Craig Mello, cujo nome batizará o auditório do Hospital Internacional dos Açores.

Esta homenagem decorrerá pelas 15h00 de sábado no Hospital Internacional dos Açores.

Ainda no sábado, os trabalhos do congresso, no auditório do Nonagon, terminam com uma conferência proferida pelo Professor Craig Mello, intitulada “RNA-guided gene regulation: ancient mechanisms and new medicines”.

Em 2006, Craig Mello, conjuntamente com Andrew Fire, recebeu o Prémio Nobel da Medicina pela descoberta do mecanismo fundamental para o controlo dos fluxos de informação genética, que pode ajudar a explicar algumas doenças, entre as quais alguns tipos de cancro.