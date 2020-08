Covid-19: Madeira regista dois novos casos, total de infeções ativas sobe para 33

"São agora 33 os casos ativos, dos quais 32 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", refere a entidade em comunicado, adiantando que há apenas um caso de transmissão local.

Três das pessoas infetadas estão internadas no Hospital Central do Funchal, uma das quais nos cuidados intensivos da unidade dedicada à covid-19, e as restantes cumprem isolamento numa unidade hoteleira e em alojamento próprio.

Os casos identificados hoje são de dois viajantes não residentes, que testaram positivo no rastreio efetuado no aeroporto.

O arquipélago registou até ao dia de hoje 140 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, o primeiro dos quais foi sinalizado em 16 de março.

"À data, 18.373 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação ‘MadeiraSafeToDiscover', 7.564 destas pessoas estão em vigilância ativa", indica o IASAÚDE.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que entrou em vigor em 01 de julho, foram já efetuadas 34.042 colheitas para teste à covid-19, o que corresponde a cerca de metade dos passageiros desembarcados desde esse dia, sendo que os restantes apresentaram teste negativo à chegada.

"Até ao dia 21 de agosto, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.599 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.459 não se confirmaram", acrescenta o IASAÚDE.

Em Portugal, morreram 1.792 pessoas das 55.211 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 793.847 mortos e infetou mais de 22,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.