Convento de Santo António acolhe exposição e lançamento do livro de Avelina da Silveira

Avelina da Silveira tem exposto na Lagoa, colectiva e individualmente, no âmbito das exibições dos trabalhos produzidos nas aulas de Desenho/Pintura com Victor Almeida, ou mais recentemente, com a exposição intitulada “Transformações”, sendo que com esta nova apresentação firma uma colaboração antiga, refere nota.

Neste conjunto de obras, Avelina da Silveira recorre a técnicas mistas, como a colagem de papéis e têxteis, criando texturas e sugerindo linhas estruturais, como é característico da sua obra em que associa o desenho à pintura.

A exposição é uma união entre o mar e a floresta, remetendo para a sua açorianidade e para a sua experiência canadiana, que contribuiu para a construção da sua mundividência. Por outro lado, a autora homenageia a tradição da cerâmica da Lagoa, através de um conjunto de obras tridimensionais.