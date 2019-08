Conselho de administração da Praia Ambiente rejeita acusações do STAL

A greve na empresa municipal Praia Ambiente, na Praia da Vitória registou uma adesão de 10 por cento (9 colaboradores em 90), entre ontem e esta terça-feira, adianta o conselho de administração da referida empresa que refuta as acusações do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, que convocou a paralisação de dois dias.

Em comunicado, o conselho de administração da Praia Ambiente refere que “todos os serviços operacionais e administrativos da mantiveram o seu normal funcionamento, não prejudicando a vida dos munícipes praienses”.





Para o conselho de administração da Praia Ambiente, “estes números demonstram o empenho dos colaboradores numa solução justa e equilibrada para as suas reivindicações, espelhando a recusa em posições extremadas e sem a devida e ponderada negociação”.





Por outro lado, o conselho de administração rejeita todas as acusações “de pressão e incumprimento das responsabilidades legais e laborais feitas pela representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL)”, lamentando a “irresponsabilidade e impunidade com que foram produzidas, o que não dignifica o meritório trabalho realizado pelos sindicatos ao longo da democracia portuguesa”.





O comunicado diz ainda que o conselho de administração da Praia Ambiente sempre “demonstrou e continuará a demonstrar total disponibilidade e recetividade para encontrar as melhores soluções para os seus colaboradores e a empresa, num contexto de negociação sensata”.