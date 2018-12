Concerto dos Magma Gospel na Igreja do Colégio

A Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, acolhe, no próximo dia 19 de dezembro, pelas 21 horas, o concerto dos Magma Gospel, inserido no programa de Natal da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

A Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, acolhe, no próximo dia 19 de dezembro, pelas 21 horas, o concerto dos Magma Gospel, inserido no programa de Natal da Câmara Municipal de Ponta Delgada.









De acordo com nota de imprensa, o repertório deste concerto dos Magma Gospel é composto por temas tão variados, tais como: “Shout to the Lord”, de Darlene Joyce Zschech; “Barco Negro” (letra da autoria de David Mourão-Ferreira com os solistas Vânia e Jambé Paulo); “Chamateia”, de Luís Alberto Bettencourt e interpretado por Hugo Freitas; “My Sweet Lord”, de George Harrison ao som da voz de Maria João, entre muitos outros.