Chermiti estreia-se pelo Sporting no “dérbi eterno”

Seis anos depois de ter chegado à Academia do Sporting, em Alcochete, o mariense Youssef Chermiti concretizou, domingo, a aspiração de um dia chegar à principal equipa dos leões.



A estreia do avançado de 18 anos, natural da ilha de Santa Maria, vai por certo perdurar na memória do jogador, já que foi lançado pelo treinador Rúben Amorim no “dérbi eterno”: o Benfica - Sporting.



Foi ao minuto 77 da partida, já com o marcador a registar o resultado com que o jogo viria a terminar (2-2), que Chermiti pisou o relvado do Estádio da Luz, entrando para o lugar de Paulinho.



O possante avançado somou assim os primeiros 19 minutos na I Liga com a principal camisola do Sporting e por muito pouco não deixou o seu nome marcado na história do jogo; aos 90+2’, Chermiti desperdiçou uma soberana ocasião de golo leonina, o que poderia ter dado à equipa de Alvalade a vitória no encontro da 16.ª jornada da I Liga.



Youssef Chermiti chegou à Academia de Alcochete com apenas 12 anos e, volvidos seis anos, está nesta altura a negociar a renovação de contrato com a SAD leonina. Este facto mereceu, aliás, uma referência do treinador do Sporting no final do desafio, adiantando Rúben Amorim que caso Chermiti renove, o clube não irá ao mercado procurar um avançado.



“Estamos a discutir um novo contrato com o Chermiti. Se ele assinar, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra. Se ele assinar um novo contrato, não vou buscar mais nenhum avançado centro, assumiu Rúben Amorim na sala de imprensa do Estádio da Luz.

Filho de um antigo jogador de basquetebol tunisino (as irmãs, Maryam e Yasminne, seguiram as pisadas do pai, Noureddine Chermiti), o avançado do Sporting iniciou-se na prática do futsal ao serviço do Marienses, tendo ingressado no futebol na Associação Clube de Futebol Pauleta e Grupo Desportivo de São Pedro.



Aos 12 anos as qualidades levaram-no até Alcochete e em 2019 sagrou-se campeão nacional de iniciados pelo Sporting, tendo apontado 22 golos em 29 jogos realizados.

Internacional português Sub-19, Chermiti já passou pelas equipas B e Sub-23 do Sporting, escalão onde chegou no seu primeiro ano de júnior. Domingo, aos 18 anos, no Estádio da Luz, fez a sua estreia pela equipa principal dos leões.