Chega revela que Governo dos Açores vai intervir no porto do Porto Formoso

Num comunicado, o partido, que suporta o executivo açoriano, realça que o governo liderado por José Manuel Bolieiro “admitiu falhas” no porto do Porto Formoso “depois da pressão do Chega”, que submeteu um requerimento na Assembleia Regional sobre a requalificação daquele espaço.

“Surge agora a resposta do executivo que assume a necessidade de intervenções naquele porto, tendo informado o Chega que através da [empresa pública] Lotaçor, já adjudicou à EDA [Eletricidade Dos Açores], os trabalhos para que seja instalada a iluminação no porto de pescas do Porto Formoso”, lê-se na nota de imprensa.

Aquela obra vai ter um “custo de aproximadamente oito mil euros” relativos à “canalização”, “postes” e “luminárias”.

Segundo o Chega, o Governo Regional realçou que “tanto a eletricidade como a água estiveram sempre disponíveis para os profissionais daquele porto de pescas” e que o “molhe poente teve pouca ou nenhuma utilização durante os primeiros anos de operação do porto”.

“O que é certo é que o Governo reconhece a necessidade de uma intervenção naquele porto e, questionado pelo Chega, refere a necessidade da colocação de luz e água nos cabeços do porto de pescas no imediato, com tubagem para uma situação provisória”, destaca o Chega.

O partido, que tem um deputado no parlamento açoriano, avança ainda que o executivo regional reconheceu a necessidade de “colocar uma casa de banho provisória no imediato” e de projetar a construção de instalações sanitárias.

“O executivo reconhece que no final de 2021 foi manifestada a necessidade de construção de instalações sanitárias, incluindo para apoio à pesca turismo, estando por isso a ser equacionado o investimento a realizar e a forma de manutenção das eventuais novas infraestruturas”, revela o Chega.

Em 20 de julho, o Chega/Açores alertou para "a falta de condições" no porto de pescas de Porto Formoso, solicitando esclarecimentos ao Governo Regional quanto a um plano de intervenção na infraestrutura.

O Governo dos Açores depende do apoio parlamentar dos partidos que integram o executivo, do Chega, da IL e do deputado independente, Carlos Furtado.