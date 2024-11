Carlos Carvalhal é o novo treinador do Sporting de Braga

O técnico de 58 anos, assinou por duas temporadase estreia-se na Suíça, quinta-feira, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Servette.

De acordo com o comunicado divulgado no site oficial do Sporting de Braga, a equipa técnica dos 'arsenalistas' será ainda composta por João Mário, João Meireles, Filipe Antunes, Tiago Pires, Eduardo Carvalho e Orlando Silva.

Com forte ligação ao Sporting de Braga, quer como jogador, onde se formou e jogou nos anos 80 e 90 do século passado, quer como treinador, Carlos Carvalhal inicia a terceira passagem pelo comando técnico do clube depois de 2006/07, em que saiu a meio, e das recentes temporadas 2020/21 (na qual conquistou a Taça de Portugal) e 2021/22.

Carlos Carvalhal não treina desde fevereiro, depois de sair do comando dos gregos do Olympiacos.

Anunciado como treinador do Sporting de Braga para a presente temporada no início de abril, depois da saída de Artur Jorge para os brasileiros do Botafogo, e apresentado em maio, após o fim do campeonato, Daniel Sousa orientou a equipa minhota em quatro jogos oficiais.

O técnico ex-Arouca logrou duas vitórias sobre os israelitas do Maccabi Petah Tikva (2-0 em casa e 5-0 fora), na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, e dois empates, com o Servette (0-0) e na estreia no campeonato, diante do Estrela da Amadora (1-1), no domingo, ambos em casa.

No final do jogo da I Liga, e já depois de ter falado na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, Daniel Sousa foi despedido por António Salvador.