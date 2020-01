Cantar às Estrelas reúne cerca de 600 pessoas em Ponta Delgada

De acordo com nota, serão cerca de 20 grupos musicais oriundos de várias freguesias do concelho que cantarão às Estrelas perante o executivo municipal, evocando, como habitualmente, quadras tradicionais e outras específicas, como de saudação, agradecimento ou até mesmo de desafio.

No dia 31 de janeiro atuam, às 14h00, o Grupo de Idosos de São Sebastião e, às 17h00, as crianças dos ATL Municipais.

A partir das 18h00, do dia 1 de fevereiro, atuarão os seguintes grupos: Cooperativa de ensino “A Colmeia”, Conservatório Regional de Ponta Delgada, Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo, Grupo Coral Vozes ao entardecer da Academia Sénior da Universidade dos Açores, Grupo de Cantares às estrelas dos Ginetes, Grupo Folclórico Ilha Verde, Grupo de Cantares às Estrelas da Escola de Violas da Relva, Grupo de Cantares às estrelas da Covoada, Grupo Folclórico de São Miguel, Grupo de Cantar às estrelas da marcha dos Arrifes, Grupo Folclórico da Fajã de Baixo, Grupo Coral da Fajã de Baixo, Grupo de Cantares às estrelas de Feteiras e Grupo de Cantares às estrelas de São José.

Na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, por não terem possibilidade de atuar no dia principal, estarão nos Paços do Concelho, às 11h00, alunos do Colégio São Francisco Xavier e, a partir das 14h30, o Colégio do Castanheiro.