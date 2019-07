Câmara promove passeio cultural “Do Salto do Cavalo à Vila da Povoação”

A Câmara Municipal, no âmbito do projeto “Do concelho de Ponta Delgada para a restante ilha de São Miguel”, vai realizar sábado, 20 de julho, o passeio cultural “Do Salto do Cavalo à Vila da Povoação”.

Durante o passeio, os participantes terão oportunidade de desfrutar de várias vistas sobre o vale da Povoação e as suas sete lombas.





Como habitualmente, a iniciativa visa redescobrir lugares e legados fora de Ponta Delgada, descentralizando e obtendo novas leituras sobre os mesmos e relacionando estes com conteúdos já apresentados noutros passeios dentro e fora deste concelho, refere nota de imprensa.





O passeio, que terá uma duração de aproximadamente cinco horas, será guiado comentado por José de Almeida Mello, coordenador da Unidade Orgânica de Património Cultural da Câmara de Ponta Delgada.





Todos os interessados poderão inscrever-se até às 12h30 de 19 de julho, indicando para tal primeiro e último nome, número de telemóvel/telefone, e-mail e NIF, este para efeitos de seguro.

As inscrições deverão ser feitas através do e-mail: ou do telefone 296 306 516, entre as 13 horas e as 16h30.museuhebraico@mpdelgada.pt





Saliente-se que estão disponíveis 48 lugares em autocarro para o transporte de Ponta Delgada até ao local do início e regresso do passeio.





Recomenda-se a todos os participantes que levem farnel e equipamento adequado a caminhadas.





O ponto de encontro, para quem assegurou o seu lugar no autocarro, será às 07h45, na na Praça do Município de Ponta Delgada. A partida será às 8 horas.