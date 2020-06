Câmara da Ribeira Grande investe 300 mil euros em obras de manutenção nas escolas

O presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, acompanhou os trabalhos e manifestou a sua satisfação pelo facto de “este investimento ter visado, sobretudo, a remoção do amianto de edifícios públicos, aproveitando-se a intervenção para proceder a algumas obras de manutenção", referiu citado em nota.

Para além das intervenções nas escolas dos Fenais da Ajuda e Lomba da Maia, a Câmara da Ribeira Grande “tem previstas obras semelhantes para as escolas da Maia, Porto Formoso, Foros e Rabo de Peixe (escola António Tavares Torres)”, acrescentou o edil.

Alexandre Gaudêncio, que se fez acompanhar pelo vereador Carlos Anselmo e pelo presidente do conselho executivo da escola da Maia, Manuel Simão, frisou que o propósito da edilidade é o de “cumprir o objetivo amianto zero em edifícios públicos camarários no concelho".

A opção de avançar com as empreitadas nesta altura pretende “aproveitar a ausência de alunos nas escolas, minimizando assim os efeitos sobre o normal funcionamento do ano escolar, bem como dinamizar o tecido empresarial da construção civil através da adjudicação de empreitadas em diversas localidades"