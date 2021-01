Câmara da Horta defende vacinação de profissionais de saúde

O presidente da autarquia, José Leonardo Silva, após ter reunido com a Comissão Municipal de Proteção Civil, explica que “estamos numa situação difícil da pandemia mas controlada, que exige responsabilidade no sentido de todos cumprirmos as regras”.

“Fazemos um apelo que não é um apelo dramático nem pretende causar alarmismo, antes sim se exige responsabilidade sem dramatismo”, acrescenta o autarca.

Entretanto, a autarquia faialense, depois de ver excluídos da primeira linha de prioridade na vacinação os profissionais de saúde do Hospital da Horta e da Unidade de Saúde de Ilha, já fez chegar ao Governo essa urgência, colocando-os ao mesmo nível dos profissionais de São Miguel e da Terceira, para que não só estes, mas também os agentes de proteção civil de primeira linha, como os bombeiros voluntários, “possam continuar a dar resposta positiva à pandemia”.



Além dos profissionais de saúde foi pedido para não ser esquecida a população idosa do Faial.



Em resposta o Governo Regional já fez saber que a vacinação, na ilha do Faial, deverá ter início a 3 de fevereiro, com a chegada das primeiras vacinas.



Com alguns dos novos casos positivos a ter ligação direta com escolas e estabelecimentos de restauração e bebidas, os membros da Proteção Civil concelhia apelam ao Governo para que reveja o funcionamento das escolas e decrete medidas que sejam dissuasoras de aglomerados e propícias ao não uso de máscara, sobretudo numa altura em que estão à porta festejos associados ao Carnaval.