Brasil demonstra “grande interesse” nos projetos de literacia cientifica de Portugal

Elvira Fortunato, que se encontra em Maceió, capital do estado de Alagoas, com uma agenda até quarta-feira, participou de vários encontros, entre os quais uma reunião bilateral com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos.

“Brasil está muito interessado nessa área” e a querer “trabalhar em conjunto na literacia cientifica”, afirmou à Lusa a ministra portuguesa.

Elvira Fortunato frisou haver um” grande interesse por parte da Ministra Luciana Santos, nomeadamente com os Centros de Ciência Viva”.

A ministra portuguesa referiu-se assim à Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, que tem como objetivo primordial a promoção da cultura científica na sociedade portuguesa, com ênfase na população jovem.

O Brasil, detalhou a ministra portuguesa, quer “uma rede similar, um projeto similar” de forma a “capacitar mais e para mostrar que a ciência tem muitos benefícios”.

A presidente da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica de Portugal, Rosalia Vargas, esteve precisamente no Brasil, em meados de setembro, na cidade sulista de Curitiba no anfiteatro do Museu Oscar Niemeyer, para participar de uma mesa redonda sobre “Experiências e Divulgação Científica no Brasil e em Portugal”.

Outros dos assuntos tratados na reunião bilateral foram os memorandos de entendimento assinados durante a cimeira luso-brasileira em abril, em Portugal, nomeadamente da saúde e espacial.

“Elegemos o espaço como uma das prioridades do Governo, temos todas as facilidades em alancar toda a atividade espacial” devido às “condições únicas, nomeadamente nos Açores, na Ilha de Santa Maria”, frisou à Lusa a ministra de Ministra de ciência, tecnologia e Ensino Superior.

“Acreditamos que muita da tecnologia será feita por empresas sediadas em Portugal”, sublinhou.

Por outro lado, a ministra brasileira Luciana Santos, numa nota divulgada pelo Governo brasileiro, garantiu haver uma disposição e uma vontade política do presidente Lula e do primeiro-ministro de Portugal de ampliar” tanto na área “de nanotecnologia, seja na área espacial ou de semicondutores”.

A próxima Cimeira Brasil-Portugal, está marcada para 2024 no Brasil e os dois países, disse Luciana Santos, vão fazer um grupo de trabalho preparativo para intensificar a cooperação “com troca de experiência, de conhecimento e parcerias, para apontar boas soluções”.