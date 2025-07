Bolieiro participa em conferência europeia sobre regiões ultraperiféricas

O presidente do Governo dos Açores participa, na terça-feira, em Bruxelas, na conferência promovida pelo Parlamento Europeu com o tema “Reforçar a Política de Coesão para as Regiões Ultraperiféricas e Ilhas: Enfrentar Desafios e Aproveitar Oportunidades Pós-2027”