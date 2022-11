Biden e Obama 'arrastam' eleitores de vários estados para comício em Filadélfia

O ambiente era de festa, com direito a muita música e dança na longa fila de entrada para o Liacouras Center, uma arena desportiva e cultural de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que momentos mais tarde foi palco de um grande evento de campanha democrata a favor dos candidatos ao Senado John Fetterman e a governador Josh Shapiro.

Contudo, as principais atrações do comício - que obrigou a uma segurança apertada dos serviços secretos norte-americanos -, foram mesmo Biden e Obama, que mobilizaram pessoas de outros estados, como Maria, uma residente em Nova Jérsia que disse à Lusa que se deslocou propositadamente a Filadélfia para ver os líderes democratas.

"Eu não moro no estado da Pensilvânia, moro em Nova Jérsia. Eu apoio John Fetterman, mas não posso votar nele. Por isso, vim aqui para ver o Obama e o Biden, principalmente. Além disso, estou aqui para defender a nossa democracia, que está em risco. Donald Trump colocou a nossa democracia em risco e estou aterrorizada com a possibilidade de ele voltar à Casa Branca. Ele é perigoso, é mentalmente instável", disse Maria, de 50 anos.

Também Rebecca, uma jovem de 18 anos brasilo-americana, confessou que não pode votar na Pensilvânia porque mora num estado vizinho. Contudo, não quis perder a oportunidade de "apoiar" os seus amigos que residem em Filadélfia e de ver Biden e Obama ao vivo.

A Pensilvânia é um estado fundamental para determinar o controlo do Senado e é uma das poucas oportunidades dos democratas para 'roubar' um lugar republicano na noite de 08 de novembro.

Nesse sentido, Biden e Obama uniram-se num último esforço para captar o eleitorado.

Fetterman, que lidera as sondagens, enfrentará o cirurgião e celebridade televisiva Mehmet Oz, também conhecido como Dr. Oz, um republicano apoiado por Donald Trump que está a lutar para manter em mãos republicanas o lugar deixado vago por Pat Toomey.

John Fetterman, vice-governador da Pensilvânia, sofreu um acidente vascular cerebral em maio, do qual afirma estar a recuperar, mas que o impediu de fazer campanha em público durante várias semanas, o que tem sido usado como argumento pelos republicanos sobre a sua capacidade para continuar na política.

"Estou aqui hoje para ver Obama e Joe Biden, mas também para mostrar o meu apoio a Fetterman. Ele é a melhor opção. Acredito que é uma pessoa real, uma pessoa do povo. Ele vai fazer o melhor por nós", defendeu Rosemary, uma professora de 56 anos.

Para a docente, o partido Republicano "não fará o melhor pelo país", pelo que se a Pensilvânia conseguir eleger Fetterman "isso resultará em mais democratas no Congresso e será melhor para todos os Estados Unidos".

Já Stephanie, uma gerente administrativa de 68 anos, disse à Lusa que a "gentileza e a humanidade" de Fetterman já conquistaram o seu voto.

"Definitivamente a minha escolha será John Fetterman, porque as suas ideias e objetivos para o nosso estado alinham-se com os meus. Ele é gentil e tem humanidade. E isso é realmente o que importa para mim, mais do que qualquer coisa", frisou a sexagenária.

Para Stephanie, o facto de Obama e Biden se terem unido neste comício em Filadélfia, o berço da democracia norte-americana, irá chamar a atenção de todo o país e atrair mais votos.

"Este evento será notícia em todo o país e terá um efeito nacional, com as pessoas a prestar atenção ao que se diz aqui. Muita gente não conhece John Fetterman, mas todos conhecem os nossos Presidentes. Então, todos vão prestar atenção e, acima de tudo, trata-se realmente de conseguir votos de pessoas que podem não ter um plano para votar", observou.

Page, de 22 anos e estudante, encontrava-se rodeada de amigas à espera da sua vez para entrar no Liacouras Center. Quando questionada sobre o propósito de estar ali, a estudante foi rápida em dar "Obama e Biden" como resposta.

"Quero ver os Presidentes Obama e Biden. Além disso, quero ouvir um pouco mais sobre a política e propostas de John Fetterman antes de tomar a minha decisão nesta grande votação na terça-feira", disse a jovem.

Logo atrás estava Julien, um estudante de direito de 26 anos que vê no democrata John Fetterman a única escolha possível, neste confronto com Mehmet Oz.

"Fetterman passou a vida na Pensilvânia. Ele dedicou a sua vida a servir as pessoas nesta comunidade. Sabemos de onde ele é e o que faz por nós", sustentou Julien, reforçando à Lusa que o seu voto está decidido.

As eleições intercalares norte-americanas, na terça-feira, determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estarão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Donald Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.