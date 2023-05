Benfica vence a ‘negra’ e conquista o tetracampeonato de voleibol

A equipa liderada pelo brasileiro Marcel Matz, que venceu os jogos 2 e 3 deste play-off (3-2 e 3-0), confirmou na Luz o favoritismo que lhe era atribuído e não permitiu quaisquer veleidades à equipa açoriana liderada por Nuno Abrantes, que venceu os dois jogos disputados nos Açores (3-2 e 3-2), o últimos dos quais forçando a ‘negra’.No pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o primeiro set arrancou muito disputado, com o Benfica a começar na liderança.A Fonte do Bastardo respondeu e chegou à frente, colocando o marcador em 6-7, mas o Benfica não tardou a empatar e assumiu a liderança para não mais a largar até ao final do primeiro parcial, que fechou em 25-18 graças a um ás seguido de um bloco eficaz que deixou a Luz ao rubro.No segundo set, voltou a arrancar melhor o Benfica, que depressa chegou aos 4-0. Tal como no primeiro jogo, a Fonte do Bastardo aproximou-se das ‘águias’, mas desta feita o conjunto de Marcel Matz nunca perdeu o comando do jogo.Com um serviço consistente e a contornar muitas vezes o bloco defensivo dos açorianos, o Benfica distanciou-se e fechou o segundo set com esclarecedores 25-16 no 'placard'.Com a Luz a 'empurrar' a equipa, como os jogadores ‘encarnados’ e o treinador tinha pedido, o Benfica entrou para o terceiro parcial decidido a que fosse o último desta final e esteve quase sempre na frente do marcador.A Fonte de Bastardo nunca se rendeu, empatou 23-23 e fez pairar na Luz o temor de um quarto jogo. Contudo, nessa altura, a Luz agigantou-se e as ‘águias’ fecharam o encontro com 26-24, dando início à festa do tetracampeonato.