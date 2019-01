BE/Açores quer ouvir elemento do Governo Regional sobre descarga de conserveira

O Bloco de Esquerda (BE) dos Açores entregou, esta sexta-feira, um requerimento pedindo a audição no parlamento regional da secretária com a tutela do Ambiente para esclarecer as descargas da ETAR da conserveira Cofaco em Rabo de Peixe.

No texto, distribuído esta tarde à imprensa, o BE diz temer que as descargas, "cujos efeitos foram denunciados recentemente pela Associação dos Amigos do Calhau", possam estar a pôr em causa "os ecossistemas e a saúde pública na costa norte de São Miguel".

Nesse sentido, os deputados bloquistas querem ouvir em sede de comissão a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, "para prestar esclarecimentos sobre esta situação".

A denúncia da associação ambiental, prossegue o Bloco, "refere a existência de matéria orgânica na costa, com cheiro nauseabundo, alegadamente proveniente de descargas da fábrica", com o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente a confirmar que "os efluentes resultaram de uma descarga controlada" e "que a descarga ocorreu com o conhecimento da Direção Regional do Ambiente".

"Os problemas decorrentes das descargas da fábrica da Cofaco de Rabo de Peixe para o mar são recorrentes. Ainda o ano passado, em setembro, o BE questionou o Governo Regional sobre quais as coimas aplicadas à empresa por uma infração específica que foi detetada pela Polícia Marítima e confirmada pela Inspeção Regional do Ambiente", diz ainda o partido, liderado nos Açores por António Lima.