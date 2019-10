ATA surpreendida com decisão da Delta

“Numa reunião que tive com a Delta em Nova Iorque, a 20 de setembro, fomos informados que a rentabilidade da rota para a Delta não era o que eles pretendiam e que nesse sentido estariam a pensar a abandonar a rota”, disse ao jornal Açoriano Oriental o presidente da ATA, para explicar que na ocasião "apresentamos uma série de argumentos para contrariar essa situação e, posteriormente tivemos esta notícia de que nos apanhou um pouco surpreendidos”.





Carlos Morais refere ainda que as consequências imediatas vão existir já no próximo verão IATA, mas “não vamos baixar os braços e vamos tentar junto de outras companhias aéreas, nomeadamente, a SATA e da TAP, minimizar os custos desta situação, com operações de marketing, feitas no destino”.





