Apreensão de lapas por falta de rastreabilidade

Em comunicado, a GNR refere que no decorrer de uma ação de vigilância da costa, os militares da Guarda detetaram, "em flagrante um homem a apanhar lapas em época de defeso e com recurso a meios proibidos, nomeadamente equipamento de mergulho com garrafa".



No seguimento das diligências policiais "foram apreendidos 14 quilos de lapas, as quais foram restituídas ao seu habitat natural, tendo sido ainda apreendido todo o material de mergulho que estava a ser utilizado na apanha das lapas".



No seguimento da ação foi ainda "identificado um homem de 26 anos por captura da espécie em área protegida, em período de defeso e com recurso a meios proibidos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode ascender ao valor máximo de 3 500 euros".