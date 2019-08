Animação itinerante e muita música nas Noites de Verão 2019 desta semana

De acordo com nota de imprensa, quarta-feira, 21 de agosto, a partir das 20 hoars, haverá animação itinerante, no Centro Histórico da cidade, com "A Ilha do Chá", da Associação Tradições.

Na quinta-feira, 22 de agosto, às 21h30, terá início o concerto de Cisco Bottle, nas Portas da Cidade, enquanto na sexta-feira, 23 de agosto, às 21h30, no mesmo palco, será a vez do concerto de Prisma.

A 24 de agosto, sábado, às 20 horas, terá início a animação infantil, no Largo da Matriz, com os pula-pulas, ao que seguirá, pelas 21h30, o concerto de Luís Alberto Bettencourt na Praça do Município.

Já no domingo, 25 de agosto, às 21h30, a Travessa do Arco receberá a Noite de Fado com Jéssica Sousa, Alfredo Gago da Câmara e Ricardo Melo.