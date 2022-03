"AHRESP pede compensação do governo para o aumento do salário mínimo" é a manchete do Açoriano Oriental

A delegação dos Açores da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) reclama que também na Região se aplique o apoio que o Governo da República está a dar às empresas para o aumento do salário mínimo. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 8 de dezembro de 2021.