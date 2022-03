AHRESP pede celeridade no contacto entre as empresas e a Segurança Social

Num comunicado divulgado, a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal precisa que "continua a receber relatos de empresas com sérias dificuldades no contacto com a Segurança Social, relativamente a valores em dívida que vão surgindo na conta corrente das empresas, muitas vezes referentes a períodos anteriores a um ano".

Ao ficarem impossibilitados de obter certidões de ausência de dívida até à resolução das situações, os empresários ficam impedidos de receber os apoios e financiamentos Covid-19, explica a associação empresarial.

Assim, conclui, as empresas não conseguem obter respostas da Segurança Social em tempo útil, nem perceber de forma clara a origem das dívidas e as opções que têm para regularizar a sua situação contributiva, com a resolução destas pendências a tardar vários meses, adianta.