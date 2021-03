AHRESP insiste na revogação da proibição de venda de bebidas em ‘take away’

“A AHRESP reitera a necessidade de ser revogada a proibição da venda de bebidas em 'take-away', uma vez que o objetivo é prevenir o consumo de produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações, o que já é proibido, e não a venda, que apenas prejudica a já difícil situação das nossas empresas”, refere a associação no seu boletim diário.

Para a associação, “não se entende a proibição dos estabelecimentos de restauração e bebidas venderem qualquer tipo de bebida no âmbito do 'take-away', incluindo o café, o que é absolutamente incompreensível”.

“A venda de bebidas não representa qualquer risco acrescido”, sublinha.

No atual estado de emergência que Portugal enfrenta no âmbito do combate da covid-19, o comércio não essencial, cafés e restaurantes permanecem fechados ao público, sendo apenas autorizado o 'take-away'.

A venda de qualquer tipo de bebidas à porta ou ao postigo de cafés ou restaurantes é, no entanto, proibida, bem como o consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou na via pública, sendo apenas permitida a venda de produtos embalados.