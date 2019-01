Adeptos do Boavista e Benfica estão separados na prisão

O estabelecimento prisional de Ponta Delgada implementou procedimentos especiais para evitar agressões aos três adeptos do Boavista, representantes da claque Panteras Negras, que ficaram em prisão preventiva no início de setembro, por agressões no restaurante Rei dos Frangos, em São Vicente Ferreira.

Os três adeptos ficaram em zonas separadas, junto aos detidos por crimes sexuais, para evitar contactos com os reclusos mais violentos no interior da prisão de Ponta Delgada. A mesma estratégia vai ser seguida para o adepto do Benfica, membro da claque No Name Boys, que ficou a aguardar em prisão preventiva o julgamento pelas agressões aos seguranças da discoteca Karma e tentativa de agressão aos agentes da PSP, na rua do Aljube.







