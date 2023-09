Açores destacam "alteração de paradigma" com cobertura do Corvo com fibra ótica

Numa nota de imprensa, o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) sublinha que a mais pequena ilha dos Açores passa a ter acesso a uma "rede de nova geração, mais robusta, mais simples e fiável" em termos tecnológicos.

"Esta é uma alteração de paradigma que convém sinalizar e que vai ao encontro do movimento de modernização que o Governo dos Açores pretende motivar em todas as ilhas", assinala o Governo Regional.

O Governo dos Açores adianta que "em breve" poderá anunciar "a chegada da conetividade digital suportada em fibra ótica a algumas das localidades que anseiam há muito por essa realidade", que "tanto tardou em materializar-se", lembrando que durante "décadas" a região enfrentou "lacunas de cobertura de redes móveis".

"A Altice Portugal anunciou que a partir de hoje o Corvo é uma ilha 100% fibra, facto que o Governo dos Açores enaltece e valoriza", lê-se, ainda, na nota.

A empresa anunciou hoje a cobertura total da ilha, cumprindo "o compromisso realizado pela Comissão Executiva" na visita à região exatamente há um ano.

Com um dos índices de cobertura "dos mais elevados a nível nacional, o arquipélago dos Açores apresenta agora cerca de 94% de cobertura de fibra ótica e 72,8% em rede 5G, contando com 30 estações de rede móvel 5G", adianta a Altice Portugal.

"Há um ano comprometemo-nos com o Governo Regional e com todos os açorianos a colocar os Açores no topo das nossas prioridades. Hoje, anunciamos mais um passo rumo a esse objetivo ao anunciarmos a cobertura integral em fibra ótica da Ilha do Corvo", afirma a presidente executiva (CEO) da Altice Portugal, Ana Figueiredo, citada no comunicado.