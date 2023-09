Altice Portugal anuncia a cobertura de 100% da ilha do Corvo com fibra ótica

"A cobertura integral da ilha do Corvo materializa o compromisso realizado pela Comissão Executiva da Altice Portugal na sua última visita à região, em setembro de 2022", onde se inclui "uma vaga de novos investimentos em redes, tecnologia e inovação, que previa a expansão de fibra ótica e modernização de toda a rede móvel do arquipélago", refere a dona da Meo, em comunicado.

Com um dos índices de cobertura "dos mais elevados a nível nacional, o arquipélago dos Açores apresenta agora cerca de 94% de cobertura de fibra ótica e 72,8% em rede 5G, contando com 30 estações de rede móvel 5G", adianta a Altice Portugal.

"Há um ano comprometemo-nos com o Governo Regional e com todos os açorianos a colocar os Açores no topo das nossas prioridades. Hoje, anunciamos mais um passo rumo a esse objetivo ao anunciarmos a cobertura integral em fibra ótica da Ilha do Corvo", afirma a presidente executiva (CEO) da Altice Portugal, Ana Figueiredo, citada no comunicado.

Este é "um contributo expressivo da Altice Portugal para a atenuação das desigualdades territoriais, indicativo do seu investimento no desenvolvimento das economias locais e do país como um todo", remata a responsável.

A Altice Portugal "mantém-se na vanguarda da inovação e do progresso tecnológico, atingindo, no segundo trimestre de 2023, 6,3 milhões de casas passadas com fibra em todo o país, e 95% da população com 5G e 99,9% com 4G", lê-se no comunicado.

O plano de cobertura 100% fibra da Altice Portugal "arrancou em 2019 com o objetivo de transformar Portugal no primeiro país da Europa com uma cobertura de fibra ótica praticamente integral", um "objetivo rapidamente atingido e que contribui para aumentar a inclusão digital e promover o desenvolvimento económico, assim como acelerar a aptidão digital de toda a sociedade", acrescenta a dona da Meo.