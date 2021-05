XX Gala do Desporto Açoriano homenageia 74 atletas e instituições em 7 ilhas

Para esta edição são nove as categorias que enquadram os 74 galardoados, designadamente: Comunicação Social (2), Entidades (1), Personalidades (34), Resultados e Classificações Nacionais e Participações Internacionais (21), Alto Rendimento (3), Seleções Nacionais (10), Desportista do Ano (1), Prestígio Desportivo Anual (1) e Carreira de Prestígio (1).



Os 74 galardoados encontram-se distribuídos por 7 das 9 ilhas da Região, correspondente a um total de 97 troféus

No âmbito das categorias “Desportista do Ano” e “Prestígio Desportivo Anual”, os órgãos de comunicação social elegeram:

“Desportista do Ano” - O atleta faialense de Trail Running, Dário Furtado Moitoso.

“Prestígio Desportivo Anual” – O treinador de judo jorgense, Victor Fernando Machado Soares.

Por último, e pela primeira vez, é atribuído um troféu na categoria “Carreira de Prestígio”, visando homenagear a título individual, aqueles que nas diversas áreas do Desporto se notabilizaram, de forma excecional, pela sua conduta e desempenho, contribuindo de forma muito expressiva para a valorização do Desporto Açoriano, bem como para uma maior promoção e afirmação externa dos Açores.

Tratando-se de uma categoria muito mais abrangente que as anteriores, associada ao forte simbolismo que a mesma representa para a valorização do desporto açoriano, bem como à carreira excecional desenvolvida por um conjunto de pessoas, cabe à Secretaria Regional da Saúde e Desporto, sob proposta da Direção Regional do Desporto, a responsabilidade dessa nomeação, cujo eleito é José Duarte Mendes Pamplona do Couto, da ilha Terceira.

Atentos à situação epidemiológica provocada pela pandemia COVID-19, que afetou e continua a afetar o Desporto de uma forma geral, os troféus serão entregues de forma descentralizada e individualizada pelos serviços de desporto de ilha.

A lista final dos nomeados será disponibilizada no Portal do Governo dos Açores, na página da Direção Regional do Desporto.