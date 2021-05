'X Encontro de Violas de Arame' a 1 de julho

De acordo com nota, a edição deste ano contará com a presença de seis violas de Arame.





Desta forma, dos Açores participam Bruno Bettencourt com a Viola de 15 Cordas e Rafael Carvalho com a Viola de 12 Cordas.





De Portugal Continental participam José Barros com a Viola Braguesa e Pedro Mestre com a Viola Campaniça.





Do Brasil participam Aorélio Domingues com a Viola Caiçara e Chico Lobo com a Viola Caipira.





O “X Encontro de Violas de Arame” decorrerá na página de Facebook e de YouTube da Associação de Juventude Viola da Terra.





Segundo explica a nota o dia 1 de julho foi a data escolhida por coincidir com o aniversário de um ano do primeiro evento online produzido pela associação.