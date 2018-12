William Carvalho em ação de entrega de donativos a instituição social

O futebolista português William Carvalho participou numa ação de entrega de donativos a uma instituição de responsabilidade social nomeada pelo próprio, associando-se à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no apoio à Associação Corações e ao futebol feminino.

De resto, o internacional português, que já tinha participado na campanha de Natal da FPF, destinou a ajuda à Associação Corações Com Coroa, instituição que pretende promover uma cultura de solidariedade, igualdade de oportunidades e inclusão sócio-afetiva de pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.

O donativo foi feito em forma de material desportivo e a própria associação, presidida e fundada pela apresentadora Catarina Furtado, entendeu encaminhar para a Escola de Futebol Feminino de Setúbal.

Na cerimónia de hoje, realizada na sede da Associação Corações com Coroa, participaram, além do internacional português e da FPF, representada por Francisca Araújo, responsável pelo departamento de Responsabilidade Social da FPF, Catarina Furtado, presidente da Corações com Coroa.