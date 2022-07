Walk&Talk é um ‘lugar de encontro’ em São Miguel

O Walk&Talk - Festival de Artes dos Açores vai ter este ano a sua 11.ª edição entre os dias 14 e 23 de julho, reunindo artistas, coletivos e curadores que cruzam as artes visuais, a performance, a música, a arquitetura e o design em vários pontos da ilha de São Miguel, sob o tema ‘In the first place’ (Em primeiro lugar).



Este ano, o Walk&Talk volta a ter a sua “casa” num pavilhão temporário construído para o festival no Largo de São João, no centro da cidade de Ponta Delgada (ver caixa), tendo o festival a coordenação curatorial de Irene Campolmi, juntamente com Jesse James, Joana Cardoso, Luís Brum e Sofia Carolina Botelho.



No global da sua programação, o Walk&Talk reúne 46 artistas internacionais e multidisciplinares de Portugal, mas também de países como os Estados Unidos da América, o Brasil e a Finlândia, o México ou o Reino Unido, que irão apresentar 15 projetos, havendo ainda seis noites de festa e quatro excursões no programa do festival.



Em declarações aos jornalistas, Jesse James, da direção da associação Anda&Fala, organizadora do Walk&Talk, afirma “ser bom regressar a esta dimensão do encontro e a uma relação efetiva com a ilha, que tem sido a nossa base de operações e o contexto para a produção dos projetos, aproveitando a vinda de muitas pessoas que vão estar no festival e que estão ligadas ao setor artístico, para que elas possam conhecer os lugares, indo além da programação oficial do festival, como um meio de descoberta do que está a acontecer na ilha”.



O tema do festival deste ano - ‘In the first place’ - propõe uma reflexão sobre a noção de ‘posicionalidade’, tendo Sofia Carolina Botelho, também da direção da associação Anda&Fala, organizadora do Walk&Talk, afirmado que este conceito parte do questionamento e de um quebrar de lógicas hierárquicas, para uma abordagem de “múltiplos primeiros lugares, múltiplas referências e múltiplas posições, que enriquecem o panorama e o contexto artístico” do festival.



Uma das novidades deste ano é o projeto W&T Soundsystem, uma aparelhagem sonora artesanal e móvel, pensada e construída especificamente para este festival por Sérgio Coutinho e Francisco Antão, com a função de percorrer vários espaços da ilha - na lógica do ‘andar e falar’ do próprio nome do festival - para ser ativado por artistas e músicos convidados, com destaque para uma conferência-performance do pensador e musicólogo Edward George.

O programa de conhecimento do Walk&Talk assume-se também como um elemento importante do festival, incluindo iniciativas como a Summer School, o ciclo de conversas Talk About, visitas-guiadas, workshops ou open studios. A novidade do programa de conhecimento deste ano é o Walkie-Talkie, destinado ao público infanto-juvenil e famílias, na manhã do último dia do festival, com oficinas e um concerto-experiência.



O Walk&Talk tem vindo também ao longo dos anos a apostar na presença de artistas açorianos no seu programa, sobretudo a partir de iniciativas como os Jovens Criadores, uma ‘open call’ que apoia em cada ano dois jovens artistas dos Açores - naturais ou residentes - com uma bolsa de criação, com acompanhamento curatorial e apresentação do projeto durante o festival Walk&Talk.





Pavilhão Walk&Talk regressa ao Largo de São João

O festival Walk&Talk volta a ter “casa” no Largo de São João, junto ao Teatro Micaelense, com um pavilhão temporário concebido pelo Ilhéu Atelier, de Rita Sampaio e Afonso Botelho Santos.



Pavilhão W&T tem como propósito acolher o público e abrir-se à cidade como ponto de encontro e de convívio, mas também ser o palco principal do festival, acolhendo performances como ‘The Fever Hand’, de Vivian Caccuri, que inaugura o festival ou ‘Water no get enemy’, de Linda Lamignan. Pelo pavilhão W&T passarão durante o festival concertos e dj sets a cargo de Dj Lycox, Dj Marcelle, Dj Milhafre, EXPAT, Fallon Mayanja, Jessica Khazrik, Laura Ortman, Lechuga Zafiro, Nazar, PMDS, Sonja, Soundpreta, Tape e WaqWaq Kingdom.