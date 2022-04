Vizela empata com Santa Clara com golo marcado nos ‘descontos’

O avançado brasileiro da formação minhota marcou num dos últimos lances do jogo e levou os adeptos ao delírio, numa fase em que o Vizela dava tudo para evitar a derrota, em resposta ao tento inaugural do também suplente Jean Patric, que, aos 74 minutos, deu vantagem ao Santa Clara.

Com este empate, o quinto consecutivo dos locais no campeonato, o Vizela subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com oito pontos, mais dois do que o Santa Clara, que agora é 15.º, com seis.

Álvaro Pacheco repetiu o último ‘onze’ do Vizela, mas cedo foi forçado a mexer na equipa, logo aos 24 minutos, por lesão de Zohi, substituído por Kiko Bondoso, um jogador mais irrequieto e cuja entrada em campo coincidiu com a melhoria de rendimento da equipa, inicialmente algo nervosa, com e sem bola.

No Santa Clara, Daniel Ramos trocou somente Sagna por Rafael Ramos, no lado direito da defesa, e a equipa entrou bem no jogo, personalizada e muito tranquila, especialmente com bola.

A primeira parte foi disputada lance a lance, sobretudo no meio-campo, com superioridade das defesas sobre os ataques e, durante parte do tempo, num registo de futebol ‘sem balizas’.

O primeiro remate enquadrado foi protagonizado pelo vizelense Claudemir, aos 21 minutos, seguindo-se um pontapé acrobático do colega de equipa Nuno Moreira, aos 26, nos dois casos sem perigo para Marco.

Os açorianos responderam somente aos 27 minutos, numa jogada em que Rui Costa, já na área, escorregou no momento do remate, após cruzamento de Lincoln da esquerda, num final de primeira parte marcado pelo livre direto na meia-lua da área do Vizela e desperdiçado por Lincoln, ao acertar na barreira.

O Vizela acentuou o domínio no arranque do segundo tempo, aproveitando um recuo aparentemente estratégico do Santa Clara, confortável sem bola e mais apostado nas transições rápidas.

Luiz Phellype fez a primeira ameaça séria para a baliza de Charles aos 60 minutos, em lance pela esquerda, mas o remate saiu às malhas laterais, numa jogada repetida pouco depois por Jean Patric, um minuto antes de faturar mesmo, com um remate forte e colocado na área do Vizela.

Os açorianos ficaram por cima do jogo e podiam ter voltado a marcar pouco depois, por Anderson Carvalho, seguindo-se a reação dos vizelenses, com muita alma e vontade, capazes de empurrar o adversário para a sua área.

Já nos ‘descontos’, e após três cantos seguidos, o Vizela conseguiu mesmo empatar, por Cassiano, que se estreou a marcar no campeonato.

Até ao final, o Santa Clara ainda teve oportunidade de se recolocar em vantagem, mas o remate esbarrou na defesa do Vizela, num lance em que os açorianos ficaram a reclamar grande penalidade.