A micaelense Vitória Almeida vai treinar com a equipa sénior feminina do Sporting Clube de Portugal, evoluindo nos próximos dias ao serviço da treinadora Susana Cova.



A jovem jogadora de 15 anos continua a trilhar o seu caminho no clube leonino, tendo já participado esta época em duas formações: pelos juniores, onde já disputou quatro jogos e apontou um golo; e pela equipa B, onde já leva cinco remates certeiros em quatro partidas.

Curiosamente, é no Sporting B que a micaelense tem tido mais oportunidades a titular, tendo sido primeira opção nos quatro jogos na IIDivisão, contra apenas um nos Sub-19.

O desempenho de Vitória Almeida não escapou à atenção do treinador nacional Carlos Sacadura, que incluiu o nome da futebolista açoriana no lote de 21 jogadoras que vão disputar dois jogos de preparação para o Campeonato da Europa. A concentração inicia-se a 19 de janeiro, com a equipa das Quinas a enfrentar a Suíça nos dias 20 e 22.