Villas-Boas toma posse como presidente da FC Porto SAD a 28 de maio

De acordo com a convocatória publicada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, a sessão vai decorrer dentro de três semanas exatas, no auditório do Estádio do Dragão, no Porto, e envolve seis pontos na ordem de trabalhos.

Além da deliberação sobre as eleições dos novos corpos gerentes da administração da SAD, da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo ou da Comissão de Vencimentos, será formalizada a nomeação do Revisor Oficial de Contas.

Eleitos a 27 de abril, face à vitória expressiva da lista B no sufrágio mais participado da história do FC Porto, os novos órgãos sociais do clube efetivaram a sua entrada em funções para o quadriénio 2024-2028, numa sessão terminada com o discurso de Villas-Boas, que solicitou uma rápida renúncia dos administradores da SAD aos atuais cargos.

Em face dos prazos impostos pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Código do Mercado dos Valores Mobiliários, apenas depois dessa tomada de posse no clube é que podia ser convocada uma Assembleia Geral de acionistas, com 21 dias de antecedência mínima, para empossar a nova equipa da SAD, cenário que atrasa as pretensões do ex-técnico da equipa de futebol portista, tal como a ausência de renúncias na atual gestão.

A transição de poderes vai ser concretizada no final do mês, dois dias depois da final da Taça de Portugal, na qual o FC Porto enfrenta o recém-campeão nacional Sporting, no Estádio Nacional, em Oeiras, e vai tentar arrebatar o troféu pela terceira edição seguida.