VII Festival da Malassada na Ribeira Chã

Amanhã, o evento começa às 15 horas, com o Agrupamento de Escuteiros Nº 1333 da Ribeira Chã. seguindo-se a atuação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, de um grupo de amigos e do Grupo de Cantares Vozes Mar do Norte.



No domingo, a animação começa pelas 15 horas, com o Coro do Centro de Atividades Livres da Lagoa ‘O Borbas’, seguindo-se o espetáculo do grupo de animação ‘Fire Clown’, o Grupo de Violas e Cavaquinhos de Água D’Alto e o Trio de Violas da Ribeira Quente.