“Viemos para governar independentemente das tentativas de bloqueio"

No `briefing´ do Conselho de Ministros, o ministro António Leitão Amaro foi questionado sobre a notícia do Expresso, segundo a qual o Governo estuda um travão no Orçamento do Estado para as vitórias da oposição no parlamento e acredita que o fim das portagens poderá ser inconstitucional.

“Outras medidas e outras ações de outros órgãos de soberania não tivemos nenhuma discussão. O nosso compromisso é com governar e resolver os problemas do país atacando o que é estrutural e fazendo-o num espírito de constitucionalidade e de equilíbrio orçamental”, começou por responder.

Para o ministro da Presidência, “não há nenhuma oportunidade que possa ser desperdiçada para apelar a que todos tenham o mesmo compromisso com o equilíbrio orçamental e o cumprimento dos procedimentos constitucionais”.

“Viemos para governar, resolver problemas independentemente dos ciclos políticos e independentemente das tentativas de bloqueio que os outros possam fazer”, avisou.

Na opinião de Leitão Amaro, “o mais importante” é que “o Governo está a governar, está a enfrentar os vários problemas estruturais”, disse, dando como exemplo o plano apresentado neste Conselho de Ministros para reduzir em 90% o número de alunos sem aulas.