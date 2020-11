Videoconferência “Plano de Recuperação Económica " assinala aniversário da CCIPD

Tendo em conta a atual pandemia e os condicionalismos que impõe, a comemoração desta data será feita apenas através de uma videoconferência subordinada ao tema “Plano de Recuperação Económica – Oportunidades e Desafios para os Açores”.

De acordo com nota, a iniciativa conta, na sessão de abertura, com intervenções do presidente da direção da CCIPD, Mário Fortuna e do presidente do Governo dos Açores indigitado, José Manuel Bolieiro.

Destaque para as intervenções de António Costa Silva, responsável pela elaboração do documento denominado de “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030”.

São também de assinalar as intervenções de representantes de parceiros sociais e de outras entidades, que darão as suas perspetivas sobre o Plano de Recuperação Regional, nomeadamente Jorge Rita (Federação Agrícola dos Açores); Francisco Pimentel (UGTA); Flávio Tiago (Ordem dos Economistas – Açores) e Carlos Morais (Associação Turismo dos Açores).

A moderação dos trabalhos será feita pelo diretor do Jornal Açoriano Oriental Paulo Simões.

Esta videoconferência tem como principal objetivo “refletir e debater sobre um instrumento estratégico, que será decisivo para o futuro dos Açores, importando que o mesmo seja implementado de forma a poder ajudar a recuperar o tecido empresarial e a economia regional, muito debilitados com a atual pandemia e também lançar as bases de uma economia mais sustentável, sem esquecer a componente social”, lê-se na nota.

O acesso à participação nesta videoconferência é livre, devendo os interessados utilizar o link https://zoom.us/j/93288200256