Viagem sénior à ilha Graciosa com inscrições abertas

A Câmara Municipal da Praia da Vitória está a organizar, de 10 a 12 de setembro, o passeio sénior do concelho. As inscrições para a viagem de barco com destino à ilha Graciosa encontram-se a decorrer até dia 19 de junho.

As inscrições, destinadas a seniores residentes no concelho com mais 60 anos e portadores do Cartão Municipal do Idoso, podem ser efetuadas no Departamento de Ação Social, das 08h30 às 16h30, situado na rua de Jesus, no espaço do Centro Comercial Praiense, explica nota da autarquia.







Recorde-se que o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, em dezembro último, no jantar de Natal sénior, tinha assumido o compromisso de uma viagem à ilha Graciosa, na qual Câmara Municipal da Praia da Vitória será responsável pela deslocação, alojamento e refeições.





Esta iniciativa é uma das medidas de promoção do envelhecimento ativo promovidas pelo município, com o objetivo de contribuir para uma melhor integração na sociedade, através de atividades que potenciam o convívio social, o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos idosos do concelho.