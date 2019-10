Viagem no feminino alerta para poluição por plásticos

Veleiro com tripulação exclusivamente feminina percorre o mundo alertando para os perigos da poluição por plásticos no Oceano. Primeira paragem da viagem foi em Ponta Delgada

O veleiro S.V. Travel Edge, que ontem chegou a São Miguel, está a realizar uma viagem de dois anos pelo Mundo para alertar para os perigos dos plásticos no oceano. “Esta viagem tem três objetivos. O primeiro é fazer investigação científica que permita perceber de onde vêm os plásticos que chegam ao oceano e como podemos impedir que cheguem. O segundo tem a ver com o partilhar histórias sobre o que se passa no oceano e o terceiro é construir uma comunidade de ‘fazedores de mudança’”, revelou Emily Penn, diretora da missão “eXXpedition Round the World”, explicando que vão participar nesta viagem um total de 300 mulheres, que vão percorrer 38 mil milhas oceânicas divididas em 23 pernas.







